 Neymar’dan Barcelona itirafı! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Neymar’dan Barcelona itirafı!

    Neymar’dan Barcelona itirafı!
    Barcelona ile sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Neymar için babası önemli açıklamalar yaptı. Oğlunun Barça'da kalmasının sebebinin Messi olduğunu söyleyen baba Neymar, "Messi'yi idol olarak görüyor. Barcelona'da kalmasının asıl sebebi bu" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neymar’dan Barcelona itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.