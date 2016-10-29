Neymar’dan Barcelona itirafı!

Barcelona ile sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Neymar için babası önemli açıklamalar yaptı. Oğlunun Barça'da kalmasının sebebinin Messi olduğunu söyleyen baba Neymar, "Messi'yi idol olarak görüyor. Barcelona'da kalmasının asıl sebebi bu" ifadelerini kullandı.