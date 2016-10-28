 Arda ayağı sargılı geldi – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Arda ayağı sargılı geldi

    Arda ayağı sargılı geldi

    Kulübü'nün otomobil sponsoru, takımdaki tüm oyunculara yeni otomobil verdi. ’ın, otomobilini almaya sağ ayağı bandajlı şekilde terlik giyerek gelmesi dikkat çekti.

    takımının futbolcuları, kulübün otomobil sponsorunun sezon boyunca kullanmaları için verdiği otomobilleri aldı.

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    Barcelona kentinde düzenlenen anahtar teslim törenine, sakatlığı bulunan 'ın sağ ayağı bandajlı şekilde terlik giyerek gelmesi dikkati çekti. Arda, başta Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu olmak üzere törene katılan herkesin ilgi odağı haline geldi.

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    Ayağındaki sakatlıktan dolayı arabasını kullanmayan ve yan koltukta oturan Arda, gri renkli Q7 modelini alırken, Barcelonalı yıldız futbolculardan Lionel Messi beyaz Q7, Luis Suarez gri Q7, Neymar da mavi RS7 model araba seçti.

    Arda Turan, Katalonya Süper Kupası'nda 'a karşı oynadıkları maçın ilk yarısında Martin Demichelis'in yaptığı faulün ardından sakatlık yaşamış, bir süre saha kenarında tedavi olduktan sonra oyuna dönmüştü.

    İspanya Birinci Ligi'nin () 10. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü sahasında Granada ile karşılaşacak Barcelona'da, Arda'nın kadroya girme olasılığı zor gözüküyor. Milli futbolcunun, Barcelona'nın 1 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester City ile yapacağı karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.

    Katalan ekibinde Arda Turan'ın yanı sıra Andres Iniesta ve Jeremy Mathieu'nun sakatlıkları devam ediyor. Hafif sakatlığı bulunan Rafinha ise takımla çalışmalara başladı.

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    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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