Arda ayağı sargılı geldi
Barcelona Kulübü'nün otomobil sponsoru, takımdaki tüm oyunculara yeni otomobil verdi. Arda Turan’ın, otomobilini almaya sağ ayağı bandajlı şekilde terlik giyerek gelmesi dikkat çekti.
Barcelona takımının futbolcuları, kulübün otomobil sponsorunun sezon boyunca kullanmaları için verdiği otomobilleri aldı.
Barcelona kentinde düzenlenen anahtar teslim törenine, sakatlığı bulunan Arda Turan'ın sağ ayağı bandajlı şekilde terlik giyerek gelmesi dikkati çekti. Arda, başta Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu olmak üzere törene katılan herkesin ilgi odağı haline geldi.
Ayağındaki sakatlıktan dolayı arabasını kullanmayan ve yan koltukta oturan Arda, gri renkli Q7 modelini alırken, Barcelonalı yıldız futbolculardan Lionel Messi beyaz Q7, Luis Suarez gri Q7, Neymar da mavi RS7 model araba seçti.
Arda Turan, Katalonya Süper Kupası'nda Espanyol'a karşı oynadıkları maçın ilk yarısında Martin Demichelis'in yaptığı faulün ardından sakatlık yaşamış, bir süre saha kenarında tedavi olduktan sonra oyuna dönmüştü.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü sahasında Granada ile karşılaşacak Barcelona'da, Arda'nın kadroya girme olasılığı zor gözüküyor. Milli futbolcunun, Barcelona'nın 1 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester City ile yapacağı karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.
Katalan ekibinde Arda Turan'ın yanı sıra Andres Iniesta ve Jeremy Mathieu'nun sakatlıkları devam ediyor. Hafif sakatlığı bulunan Rafinha ise takımla çalışmalara başladı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:29
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 2
Yorum
Aslan FATIH HOCA BUNUN ICIN YILDIRAYI HARCADI DAHA SONRA MESUT VE DIGER FUTBOLCULARDA TERCIHLERINI ALMAN MLLI TAKIMINDAN YANA KULLANDILAR
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdan eyv
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdanovic sagolasın hocam. inşallah en kısa sürede iyileşirim
Arda ayağı sargılı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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