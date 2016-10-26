Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Messi'nin penaltıdan attığı golle Barcelona'nın 3-2 öne geçmesinin ardından yaşanan sevinç sırasında Valencia tribünlerinden sahaya atılan plastik bir şişe Neymar'a gelmiş ve Barcelonalı futbolcular bu olaya tepki göstermişti.

RFEF Rekabet Komitesi, söz konusu olaydan dolayı Valencia Kulübüne bin 500 avro para cezası ve saha kapatma uyarısı verirken, karar metninde pet şişenin atılması sırasında kendilerini yere atan Neymar, Luis Suarez ile Valencialı taraftarlara karşı sert tepki veren Messi gibi bazı Barcelonalı futbolcular için "Gülünç duruma düştüler ve kendi değerlerini düşürdüler." şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu yoruma karşı hemen yazılı bir açıklama yapan Barcelona Kulübü, futbolcularına yönelik kullanılan ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Rekabet komitesinin yetkisini suistimal ettiğini savunan Barcelona, yapılan yorumun "kabul edilemez" olduğunun altını çizdi. Barcelona, rekabet komitesinin görevinin, maç sırasında olan olayları analiz edip, kuralları uygulamak olduğunu ifade etti.

Bu arada İspanya 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun başkanı Javier Tebas da, Valencia maçının sonunda yaşanan olayda, Barcelonalı futbolcuların tiyatro yaptığını savunup, dünyanın dört bir yanında maçı izleyen çocukların eğitimine örnek olmayan hareketler gördüğünü söylemişti.