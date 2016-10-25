Arda Turan geri döndü!
Sakatlığı sona eren milli futbolcu Arda Turan, 2. Katalonya Süper Kupası'nda yarın oynanacak Barcelona-Espanyol maçında takımının 18 kişilik kadrosuna alındı.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta antrenmanda sol dirseğinden sakatlık geçiren Arda Turan'ın iyileştiği bildirildi. Milli futbolcu, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynayan iki Katalan takımı Barcelona ile Espanyol'un Tarragona kentinde karşı karşıya geleceği Katalonya Süper Kupası maçının 18 kişilik aday kadrosunda yer aldı. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, kaleci Ter Stegen ile Messi, Luis Suarez, Neymar, Mascherano, Busquets, Umtiti ve Sergi Roberto gibi önemli futbolcularını bu maçta dinlendirirken, 18 kişilik kadroyu daha çok alt yapıdaki oyunculardan seçti.
Barcelona ve Espanyol takımları arasında oynanacak 2. Katalonya Süper Kupası'nın ilki 2014 yılında organize edilmiş ve kupayı Barcelona kazanmıştı.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:33
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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