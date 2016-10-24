 Arda Turan geri döndü! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Arda Turan geri döndü!

    Arda Turan geri döndü!

    Sakatlığı sona eren milli futbolcu Arda Turan, 2. Katalonya Süper Kupası'nda yarın oynanacak - maçında takımının 18 kişilik kadrosuna alındı.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta antrenmanda sol dirseğinden sakatlık geçiren Arda Turan'ın iyileştiği bildirildi. Milli futbolcu, İspanya 1. Ligi'nde () oynayan iki Katalan takımı Barcelona ile 'un Tarragona kentinde karşı karşıya geleceği Katalonya Süper Kupası maçının 18 kişilik aday kadrosunda yer aldı. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, kaleci Ter Stegen ile Messi, Luis Suarez, Neymar, Mascherano, Busquets, Umtiti ve Sergi Roberto gibi önemli futbolcularını bu maçta dinlendirirken, 18 kişilik kadroyu daha çok alt yapıdaki oyunculardan seçti.

    Barcelona ve Espanyol takımları arasında oynanacak 2. Katalonya Süper Kupası'nın ilki 2014 yılında organize edilmiş ve kupayı Barcelona kazanmıştı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:26
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