Arda Turan geri döndü!
Sakatlığı sona eren milli futbolcu Arda Turan, 2. Katalonya Süper Kupası'nda yarın oynanacak Barcelona-Espanyol maçında takımının 18 kişilik kadrosuna alındı.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta antrenmanda sol dirseğinden sakatlık geçiren Arda Turan'ın iyileştiği bildirildi. Milli futbolcu, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynayan iki Katalan takımı Barcelona ile Espanyol'un Tarragona kentinde karşı karşıya geleceği Katalonya Süper Kupası maçının 18 kişilik aday kadrosunda yer aldı. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, kaleci Ter Stegen ile Messi, Luis Suarez, Neymar, Mascherano, Busquets, Umtiti ve Sergi Roberto gibi önemli futbolcularını bu maçta dinlendirirken, 18 kişilik kadroyu daha çok alt yapıdaki oyunculardan seçti.
Barcelona ve Espanyol takımları arasında oynanacak 2. Katalonya Süper Kupası'nın ilki 2014 yılında organize edilmiş ve kupayı Barcelona kazanmıştı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:26
- Küfür bile etmiş
Toplam 19
Yorum
Selman Bunları noktaya gönderin biraz aç kalsınlar adam olurlar
- Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 16
Yorum
cahillere duyurulur aziz geldikten sonra inanılmaz şekilde taraftar kaybımız var her gidilen deplasmanda dayak yiyen bir seyirci topluluğu oluştu sayesinde hiç bir final maçını alamaz olduk , onun yüzünden hakettiğimiz okulu bile bize vermediler çünkü herkesle kavgalı hiç kimse tarafından sevilmiyor demekki bırakma zamanı gelmiş.......
- Aatif devre arası gidiyor
Toplam 10
Yorum
Kaan TOLGA ÇAĞDAŞ Trabzonspor alsın.İhtiyacı var.2 Milyon Euroya bu iş tamam olur.
Arda Turan geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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