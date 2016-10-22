Prandelli'ye Barça şoku
La Liga'da Barcelona, deplasmanda Valencia'yı Messi'nin 90+4. dakikada attığı penaltı golüyle 3-2 mağlup etti.
Teknik direktörlüğünü Cesare Prandelli'nin yaptığı Valencia, La Liga'nın 9. haftasında Mestella'da Barcelona'yı ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta ilk gol 22. dakikada Messi'den geldi.
İlk yarısı 1-0 biten maçta ev sahibi ekip ikinci yarıda 4 dakika arayla attığı 2 golle bir anda maçta öne geçti. Barça'nın Valencia'ya kiralık verdiği Munir El Haddadi 52'de skoru eşitledi. 56'da Rodrigo Valencia'yı öne geçirdi. Barcelona bu gole 62'de Luis Suarez'le cevap verdi.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Barcelona penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Messi topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi. Son dakika golüyle Barcelonalı futbolcular büyük sevinç yaşadığı sırada tribünlerden atlan su şişesi Messi'ye isabet etti.
Gol düellosundan galip çıkan Barça, puanını 19'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde kötü günler geçiren Valencia ise 9 puanla 15. sırada yer aldı.
İlk yarısı 1-0 biten maçta ev sahibi ekip ikinci yarıda 4 dakika arayla attığı 2 golle bir anda maçta öne geçti. Barça'nın Valencia'ya kiralık verdiği Munir El Haddadi 52'de skoru eşitledi. 56'da Rodrigo Valencia'yı öne geçirdi. Barcelona bu gole 62'de Luis Suarez'le cevap verdi.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Barcelona penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Messi topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi. Son dakika golüyle Barcelonalı futbolcular büyük sevinç yaşadığı sırada tribünlerden atlan su şişesi Messi'ye isabet etti.
Gol düellosundan galip çıkan Barça, puanını 19'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde kötü günler geçiren Valencia ise 9 puanla 15. sırada yer aldı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
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