 Barcelona'da Arda şoku – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'da Arda şoku

    Barcelona'da Arda şoku

    formasıyla sezona oldukça forma giren , sol dirseğindeki sakatlık sebebiyle maçının kadrosundan çıkarıldı.

    'nın başı sakatlıklarla dertte... Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'yi 4-0 yenerek moral bulan Barcelona, hafta sonunda gideceği deplasmanı öncesinde sakatlıklar sebebiyle kadro sıkıntısı çekiyor.

    City karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Pique ve Jordi Alba'dan yoksun olacak Barcelona, ve Rafinha'dan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

    Arda Turan'ın sol dirseğindeki sakatlık sebebiyle Valencia maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklanırken, 3 hafta sahalardan uzak kalacak Pique ve 2 hafta takımdan ayrı kalacak olan Jordi Alba da Mestella'da maç kadrosunda yer almayacak.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona'da Arda şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle