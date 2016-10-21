Arda sakatlandı
Barcelona formasıyla sezona oldukça forma giren Arda Turan, sol dirseğindeki sakatlık sebebiyle Valencia maçının kadrosundan çıkarıldı.
Barcelona'nın başı sakatlıklarla dertte... Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'yi 4-0 yenerek moral bulan Barcelona, hafta sonunda gideceği Valencia deplasmanı öncesinde sakatlıklar sebebiyle kadro sıkıntısı çekiyor.
City karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Pique ve Jordi Alba'dan yoksun olacak Barcelona, Arda Turan ve Rafinha'dan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.
Arda Turan'ın sol dirseğindeki sakatlık sebebiyle Valencia maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklanırken, 3 hafta sahalardan uzak kalacak Pique ve 2 hafta takımdan ayrı kalacak olan Jordi Alba da Mestella'da maç kadrosunda yer almayacak.
City karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Pique ve Jordi Alba'dan yoksun olacak Barcelona, Arda Turan ve Rafinha'dan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.
Arda Turan'ın sol dirseğindeki sakatlık sebebiyle Valencia maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklanırken, 3 hafta sahalardan uzak kalacak Pique ve 2 hafta takımdan ayrı kalacak olan Jordi Alba da Mestella'da maç kadrosunda yer almayacak.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Arda sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.