Biri 2 diğeri 3 hafta yok
İspanyol ekibi Barcelona'nın evinde İngiliz temsilcisi Manchester City'yi 4-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan savunma oyuncularından Gerard Pique 3, Jordi Alba ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Karşılaşmanın başlarında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Alba, 10. dakikada yerini Lucas Digne'e bırakmıştı. David Silva'nın müdahalesiyle sakatlanan Pique'nin yerine ise 39. dakikada Jeremy Mathieu oyuna dahil olmuştu.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Camp Nou'da ağırladığı Manchester City'yi etkili bir futbolun ardından Lionel Messi (3) ve Neymar'ın attığı gollerle 4-0 yenerek C Grubu'nda 3'te 3 yapmıştı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
- Q7’den 50. maçta 2 asist
Toplam 1
Yorum
isminiz Quaresm
- Napoli'de kara gece
Toplam 12
Yorum
blackwhite1903 olacak arkadas olacak bu ülke kenetlenmeyi daha fazlasıyla öğrenecek dün beşiktaşımız yendi bugun fenerbahçe ile devam edicez işallah artık şunu anlamamız gerekiyor Türkün Türkten başka dostu yok arkadas !
- ‘Yakında görüşmek üzere’
Toplam 1
Yorum
rvp Allah korumuş , kuşların uçak motorlarına takıldığında ne gibi felaketlere yol açtığını belgesellerde görüyoruz
Biri 2 diğeri 3 hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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