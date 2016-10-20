 Biri 2 diğeri 3 hafta yok – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Biri 2 diğeri 3 hafta yok

    Biri 2 diğeri 3 hafta yok

    İspanyol ekibi 'nın evinde İngiliz temsilcisi Manchester City'yi 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan savunma oyuncularından Gerard Pique 3, Jordi Alba ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Manchester City maçının ardından yapılan kontrollerde sağ ayak bileğinde burkulma tespit edilen Pique'nin 3, sol dizinde zorlanma görülen Alba'nın da 2 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.

    Karşılaşmanın başlarında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Alba, 10. dakikada yerini Lucas Digne'e bırakmıştı. David Silva'nın müdahalesiyle sakatlanan Pique'nin yerine ise 39. dakikada Jeremy Mathieu oyuna dahil olmuştu.

    , Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Camp Nou'da ağırladığı Manchester City'yi etkili bir futbolun ardından Lionel Messi (3) ve Neymar'ın attığı gollerle 4-0 yenerek C Grubu'nda 3'te 3 yapmıştı.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biri 2 diğeri 3 hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.