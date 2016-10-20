Arda Turan'dan imalı mesaj

Arda, 19 Ekim 2003'te hayata gözlerini yuman Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İzzetbegoviç'in "Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız. Ve her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar" mesajını paylaşması çeşitli yorumlara neden oldu.Yıldız oyuncu daha sonra bu mesajın ardından, "Allah rahmet eylesin. Saygıyla..." notunu ekledi.