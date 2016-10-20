Arda Turan'dan imalı mesaj
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı prim krizi sonrası A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Barcelona'nın yıldızı Arda Turan önemli bir paylaşımda bulundu.
Arda, 19 Ekim 2003'te hayata gözlerini yuman Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İzzetbegoviç'in "Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız. Ve her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar" mesajını paylaşması çeşitli yorumlara neden oldu.
Yıldız oyuncu daha sonra bu mesajın ardından, "Allah rahmet eylesin. Saygıyla..." notunu ekledi.
Yıldız oyuncu daha sonra bu mesajın ardından, "Allah rahmet eylesin. Saygıyla..." notunu ekledi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Arda Turan'dan imalı mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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