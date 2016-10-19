 Arda Turan'dan imalı mesaj – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    'dan imalı mesaj

    Arda Turan'dan imalı mesaj

    Direktörü Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı prim krizi sonrası A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen 'nın yıldızı önemli bir paylaşımda bulundu.

    Arda, 19 Ekim 2003'te hayata gözlerini yuman Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İzzetbegoviç'in "Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız. Ve her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar" mesajını paylaşması çeşitli yorumlara neden oldu.
    Yıldız oyuncu daha sonra bu mesajın ardından, "Allah rahmet eylesin. Saygıyla..." notunu ekledi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:02
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