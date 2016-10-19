Arda Turan'dan imalı mesaj
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı prim krizi sonrası A Milli Takım kadrosuna davet edilmeyen Barcelona'nın yıldızı Arda Turan önemli bir paylaşımda bulundu.
Yıldız oyuncu daha sonra bu mesajın ardından, "Allah rahmet eylesin. Saygıyla..." notunu ekledi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:02
- 50 bin bayrak
Toplam 6
Yorum
Gsoğuz Eğer parası ve istanbulda olup gitmeyene yazıklar olsun arkadaşlar bu maça gidin ve dünyanın en büyük taraftarı olduğunuzu gösterin ve fbjk liler kıskançlıklarından çatlasınlar
- Maçı hangi kanal verecek?
Toplam 9
Yorum
adalet aziz adalet torpilli kaleci istemiyoruz..hak edene forma verilsin yeter.
- Lafına dikkat et!
Toplam 16
Yorum
torpile son. takımda başkandan torpilli kaleci istemiyoruz..
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