 Arda Barça’da çok koşuyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Arda Barça’da çok koşuyor

    Arda Barça’da çok koşuyor

    ’nın, ’yu 4-0 yendiği karşılaşmada, 10.87 km ile Katalan ekibinin sahada en çok koşan ismi olan Arda genel toplamda Gerard Pique’nin ardından 67.39 kilometre ile ikinci sırada yer aldı.

    İspanya'da 'da forma giyen Arda Turan, en çok koşan futbolculardan biri oldu. 'nın 8. haftasında sahasında Deportivo'yu 4-0 yenen Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika oynayan Arda alkışlandı. maçındaki istatistiklere göre 10.87 kilometre koştuğu tespit edilen Arda, Deportivo'dan Celso Borges (10.81 km) ve takım arkadaşı Ivan Rakitic'in (10.74 km) ile önünde sahanın en çok koşan futbolcusuydu. Arda Turan bu sezon ilk kez Barcelona'nın sahada en fazla mesafe kateden ismi oldu. Genel istatistiklere bakıldığında Barcelona'nın en çok koşan futbolcusu toplamda 68.47 km ile Gerard Pique olurken, Arda 67.39 km ile ikinci sırada yer aldı.

    LİGDE İKİ GOLÜ VAR
    Deportivo maçında paslarıyla oyunu kuran Arda, toplamda 10 kezle en fazla top çalan futbolcu oldu. 8 maçın 6'sında ilk 11, 2'sinde de yedekten oyuna giren Arda, toplam 572 dakika sahada kalırken, Pique'nin (630) ardından en çok dakika alan ikinci futbolcu olarak gözüktü. Arda, isabetli pas oranı ve top çalma istatistikleriyle de Barcelona ortalamasının üzerine çıktı. Arda, 8 maçta 2 gol atıp, 572 dakika oynadı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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