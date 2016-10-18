 2021’e kadar Neymar – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    2021’e kadar Neymar

    2021’e kadar Neymar
    , yıldız futbolcuları Neymar ve Mascherano ile sözleşme yenileyeceklerini açıkladı. Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre, Neymar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı ve resmi imzaların cuma günü atılacağı bildirildi. Mascherano ile 30 Haziran 2019'a kadar uzatılacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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