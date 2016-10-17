 İki yıldız nikah tazeledi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    İki yıldız nikah tazeledi

    İki yıldız nikah tazeledi

    Kulübü, Arjantinli defans oyuncusu Javier Mascherano'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a, Brezilyalı yıldız Neymar'ınkinin ise 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, düzenlenen imza törenine Javier Mascherano'nun yanı sıra kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, başkan yardımcısı Jordi Mestre, direktörü Javier Bordas ve teknik sekreter Robert Fernandez'in katıldığı bildirildi.

    2010 yılında 'dan Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki Mascherano, Katalan kulübünün defanstaki değişmez isimlerinden biri oldu. Şimdiye kadar 290 maçta forma giyen Mascherano, Barcelona formasıyla 17 kupa kazandı.

    NEYMAR DA UZATI

    Barcelona, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sözleşmesinin de uzatılması için uzun süredir devam eden müzakerelerin olumlu bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.

    Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Neymar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı, resmi imzaların 21 Ekim Cuma günü, kulüp binasında atılacağı bildirildi.

    26 Mayıs 2013 tarihinde Santos'dan Barcelona'ya transfer olan Neymar'ın sözleşmesi, normal şartlarda 2018 Haziran ayında sona eriyordu. 24 yaşındaki Neymar'a, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa'daki birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği iddia ediliyordu.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:24
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