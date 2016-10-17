İki yıldız nikah tazeledi
Barcelona Kulübü, Arjantinli defans oyuncusu Javier Mascherano'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a, Brezilyalı yıldız Neymar'ınkinin ise 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
2010 yılında Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki Mascherano, Katalan kulübünün defanstaki değişmez isimlerinden biri oldu. Şimdiye kadar 290 maçta forma giyen Mascherano, Barcelona formasıyla 17 kupa kazandı.
NEYMAR DA UZATI
Barcelona, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sözleşmesinin de uzatılması için uzun süredir devam eden müzakerelerin olumlu bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Neymar'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı, resmi imzaların 21 Ekim Cuma günü, kulüp binasında atılacağı bildirildi.
26 Mayıs 2013 tarihinde Santos'dan Barcelona'ya transfer olan Neymar'ın sözleşmesi, normal şartlarda 2018 Haziran ayında sona eriyordu. 24 yaşındaki Neymar'a, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa'daki birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği iddia ediliyordu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:24
- Arda, Barça'da koşuyor
Toplam 2
Yorum
WAY WAY ARDA FRANSA GRUP MACLARINDA MILLI TAKIMDA NEKADAR KOSUYODU ONDAN BAHSEDILMEMIS.
- ''Açık ara yaparız''
Toplam 12
Yorum
kamil velevki Diyelim bu arazileri sattık kurtulduk, bir adnan sezgin, bir ünal aysal daha çıksa ileride ona ne yapacağız? Bunun bir önlemi var mı? hazıra dağ dayanmaz.
- Fatih 1461
Toplam 10
Yorum
6161 bizdeyken de rakibe asist yapıyordu. şu hırsınızı takımda oynarken kullansanız gitmezdiniz zaten
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