Arda, Barça'da koşuyor
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, en çok koşan futbolculardan biri oldu.
Deportivo maçındaki istatistiklere göre 10,87 kilometre koştuğu tespit edilen Arda, Deportivo'dan Celso Borges (10,81) ve takım arkadaşı Ivan Rakitic'in (10,74) önünde sahanın en çok koşan futbolcusuydu. Sergi Roberto'nun sakatlığı ve Aleix Vidal'ın kadro dışında tutulmasından dolayı Deportivo maçında sağ kanatta görev yapan Arda, bu sezon ilk kez Barcelona'nın sahada en fazla mesafe kateden ismi oldu.
La Liga'da geride kalan 8 maç sonunda genel istatistiklere bakıldığında Barcelona'nın en çok koşan futbolcusu toplamda 68,47 kilometreyle Gerard Pique olurken, Arda Turan (67,39) ikinci sırada yer aldı.
Öte yandan Deportivo maçında Barcelona'nın sahadaki en aktif oyuncularından biri olan, paslarıyla oyunu kuran Arda, toplamda 10 kezle en fazla top çalan futbolcu olmayı da başardı.
La Liga'daki 8 maçın 6'sında ilk 11, 2'sinde de yedekten oyuna giren Arda, toplam 572 dakika sahada kalırken, Pique'nin (630) ardından Barcelona'da en çok dakika alan ikinci futbolcu olarak gözüktü. İspanya liginde 2 golü bulunan Arda, isabetli pas oranı ve top çalma istatistikleriyle de Barcelona takım ortalamasının üzerine çıktı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
- Advocaat rest çekti
Toplam 24
Yorum
/*/ volkan demirelde ısrar edersen sonun bu olur hoca.
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 138
Yorum
er ryan volkan demirel takımın apoletli paşası..garibanları ezin siz..
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Ertan Beşiktaşımıza bu maçta ve diğer maçlarda başarılar diliyorum Herkese saygılarımı sunuyorum.
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