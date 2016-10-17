2019'a kadar Barcelona'da
Barcelona Kulübü, Arjantinli defans oyuncusu Javier Mascherano'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığını açıkladı.
2010 yılında Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki Mascherano, Katalan kulübünün defanstaki değişmez isimlerinden biri oldu. Şimdiye kadar 290 maçta forma giyen Mascherano, Barcelona formasıyla 17 kupa kazandı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:14
- Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro
Toplam 10
Yorum
ribery bence ribery topsuz alanda da oynayan bir oyuncuydu bruma topu ver gidem diyen bir oyuncu
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Toplam 3
Yorum
carolee 6nın üzerinde bi rakama satın 2-3e 1 tane daha buluruz böyle
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Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Pereira'yı mumla arayacaksınız dediğim zaman beni ciddiye almamıştınız. Hayır ! Ben hatta biz Galatasaray taraftarı futbolun ciğerini biliriz bunun böyle olacağını sezon başlamadan ben sezdim hissettim. Ama bana inanmadınız dedim dedim inanmadınız bak ne oldu şimdi :D
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