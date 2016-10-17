 2019'a kadar Barcelona'da – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    2019'a kadar 'da

    2019'a kadar Barcelona'da

    Kulübü, Arjantinli defans oyuncusu Javier Mascherano'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığını açıkladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, düzenlenen imza törenine Javier Mascherano'nun yanı sıra kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, başkan yardımcısı Jordi Mestre, direktörü Javier Bordas ve teknik sekreter Robert Fernandez'in katıldığı bildirildi.

    2010 yılında 'dan Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki Mascherano, Katalan kulübünün defanstaki değişmez isimlerinden biri oldu. Şimdiye kadar 290 maçta forma giyen Mascherano, Barcelona formasıyla 17 kupa kazandı.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:14
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