2019'a kadar Barcelona'da

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, düzenlenen imza törenine Javier Mascherano'nun yanı sıra kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, başkan yardımcısı Jordi Mestre, spor direktörü Javier Bordas ve teknik sekreter Robert Fernandez'in katıldığı bildirildi.

2010 yılında Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki Mascherano, Katalan kulübünün defanstaki değişmez isimlerinden biri oldu. Şimdiye kadar 290 maçta forma giyen Mascherano, Barcelona formasıyla 17 kupa kazandı.