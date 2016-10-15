 Barcelona’nın başkan adayı: Gerard Pique! – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nın başkan adayı: Gerard Pique!

    Barcelona’nın başkan adayı: Gerard Pique!

    İspanyol oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra en büyük hayalinin Katalan ekibinin başkanlık koltuğuna oturmak olduğunu söyledi.

    'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Gerard Pique en büyük hayalini açıkladı. Katalan ekibinde 9. sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu, jübilesinin ardından Barça'nın başkanı olmak istediğini vurguladı. "Futbolu bıraktığımda Barcelona'nın başkanı olmak istiyorum" diyen tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu:

    "Futbolu bıraktıktan sonra kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Çünkü bundan çok fazla zevk alacağımı sanmıyorum. Oysa başkan unvanıyla hayranı olduğum bu kulüp için çok daha iyi şeyler yapabilirim."

    Her karşılaşmayı kazanacak bir takım olduklarını da vurgulayan Pique, "Gün gelecek kazanmayı bırakacağız. İşte o gün geldiğinde sabretmeli ve yeniden kazanan bir takım kurmalıyız. Lionel Messi, tarihine geçmeyi en çok hak eden futbolcudur. Benzersiz ve çok farklı birisi. Öyle sanıyorum ki Messi'nin takımdan ayrıldığı gün babası ölmüş birisi gibi olacağız ve onsuz uçmak zorunda kalacağız. Kulüp için çok büyük bir darbe olacak. Gittiğinde çıplakmışız gibi hissedeceğiz" açıklamasında bulundu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona’nın başkan adayı: Gerard Pique! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.