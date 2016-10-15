Barcelona’nın başkan adayı: Gerard Pique!
İspanyol oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra en büyük hayalinin Katalan ekibinin başkanlık koltuğuna oturmak olduğunu söyledi.
"Futbolu bıraktıktan sonra kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Çünkü bundan çok fazla zevk alacağımı sanmıyorum. Oysa başkan unvanıyla hayranı olduğum bu kulüp için çok daha iyi şeyler yapabilirim."
Her karşılaşmayı kazanacak bir takım olduklarını da vurgulayan Pique, "Gün gelecek kazanmayı bırakacağız. İşte o gün geldiğinde sabretmeli ve yeniden kazanan bir takım kurmalıyız. Lionel Messi, futbol tarihine geçmeyi en çok hak eden futbolcudur. Benzersiz ve çok farklı birisi. Öyle sanıyorum ki Messi'nin takımdan ayrıldığı gün babası ölmüş birisi gibi olacağız ve onsuz uçmak zorunda kalacağız. Kulüp için çok büyük bir darbe olacak. Gittiğinde çıplakmışız gibi hissedeceğiz" açıklamasında bulundu.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:07
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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