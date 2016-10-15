Arda, Emre'yi üzdü
La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında Arda Turan ile Emre Çolak'ı karşı karşıya getiren karşılaşmada Barcelona, Deportivo'yu rahat geçti: 4-0
Camp Naou'da oynanan maçta Barça'ya farkı getiren golleri 21. ile 29. dakikalarda Rafinha, 43. dakikada Suarez ve 58. dakikada Messi oynadı. Arda Turan 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Emre Çolak 56. dakikada yerini Babel'e bıraktı.
Bu galibiyetle Barcelona 16 puana çıkarken, Deportivo ise 8 puanda kaldı.
Bu galibiyetle Barcelona 16 puana çıkarken, Deportivo ise 8 puanda kaldı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Volkan kaybı
Toplam 2
Yorum
milli takımda milli takımda yüzdesi kaç volkan babacan ın ? ben söyliyim , 2 toptan birisi gol oluyor. son 15 sene ortalamaya bakacaksın 5-6 maça değil
- 38’lik Drogba’ya sürpriz talip
Toplam 2
Yorum
100 beşiktaş fenerbahçe çels
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Toplam 6
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mehmet 49 kerim frei nıye kanatta oynatmıyo da necıp i oynatıyo
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