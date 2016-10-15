 Arda, Emre'yi üzdü – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Arda, Emre'yi üzdü

    Arda, Emre'yi üzdü

    'nın 8. hafta karşılaşmasında ile 'ı karşı karşıya getiren karşılaşmada , 'yu rahat geçti: 4-0

    Camp Naou'da oynanan maçta Barça'ya farkı getiren golleri 21. ile 29. dakikalarda Rafinha, 43. dakikada Suarez ve 58. dakikada Messi oynadı. 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, 56. dakikada yerini Babel'e bıraktı.

    Bu galibiyetle 16 puana çıkarken, ise 8 puanda kaldı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:12
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