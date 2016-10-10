Messi'nin aklı Arjantin'de
2018’de bitecek kontratının yenilenmesine kesin gözüyle bakılan ‘Uzaylı’, altyapısından yetiştiği Newell’s Old Boys’a ücretsiz transfer olmak için sözleşmesine opsiyon koyduracak.
Dünya futbolunun en iyisi olarak gösterilen Lionel Messi, Barcelona'dan sürpriz bir istekte bulundu. 29 yaşına gelen ve son sözleşmesine imza atması muhtemel Arjantinli yıldızın artık vefa duygularını harekete geçirdi. Katalan deviyle 2018'de sona erecek kontratını uzatmak için görüşmelere başlanması beklenen Messi için bu sürpriz iddiayı İspanyol basını dile getirdi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, kontrat uzatmasına kesin gözüyle bakılan 'Uzaylı' lakaplı golcü, istediği zaman yetiştiği kulüp olan
Newell's Old Boys'a ücretsiz transfer olması için bir opsiyon istiyor.
'NEWELL'S İÇİN OYNARIM'
2001'de Barcelona'ya katılan Messi, 1994'te 7 yaşında Newell's altyapısında futbola başlamıştı. Daha önce Arjantin'de bir televizyon programına açıklamalarda bulunan ünlü star, "Dönmek isterdim. Hayatımda değişimin başladığı kulüptür. Futbola veda etmeden önce Arjantin'e dönüp, Newell's için forma giymek isterim" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Barcelona kulübünün Messi konusunda nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu.
BAŞKAN TAMAMEN DUYGUSAL!
Daha önce Lionel Messi'nin Newell's'a geri dönüş dileğini dile getirmesi sonrası Arjantin kulübünün başkanı Cristian D'Amico da ünlü yıldızın bu geri dönüş isteğini ekonomik olarak değerlendiren bir açıklamada bulunmuştu. D'Amico, "Newell's'a gelirse tarih yazarız. Düşünsenize Leo, Marcelo Bielsa Stadyumu'na çıkıyor. Dünyanın her yanından gelen gazeteciler ve sponsorlar... Bu kulübümüz için inanılmaz bir gelir olabilir. Duygusal düşünmenin yanı sıra ekonomik de düşünmek zorundayız" değerlendirmesini yapmıştı.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, kontrat uzatmasına kesin gözüyle bakılan 'Uzaylı' lakaplı golcü, istediği zaman yetiştiği kulüp olan
Newell's Old Boys'a ücretsiz transfer olması için bir opsiyon istiyor.
'NEWELL'S İÇİN OYNARIM'
2001'de Barcelona'ya katılan Messi, 1994'te 7 yaşında Newell's altyapısında futbola başlamıştı. Daha önce Arjantin'de bir televizyon programına açıklamalarda bulunan ünlü star, "Dönmek isterdim. Hayatımda değişimin başladığı kulüptür. Futbola veda etmeden önce Arjantin'e dönüp, Newell's için forma giymek isterim" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Barcelona kulübünün Messi konusunda nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu.
BAŞKAN TAMAMEN DUYGUSAL!
Daha önce Lionel Messi'nin Newell's'a geri dönüş dileğini dile getirmesi sonrası Arjantin kulübünün başkanı Cristian D'Amico da ünlü yıldızın bu geri dönüş isteğini ekonomik olarak değerlendiren bir açıklamada bulunmuştu. D'Amico, "Newell's'a gelirse tarih yazarız. Düşünsenize Leo, Marcelo Bielsa Stadyumu'na çıkıyor. Dünyanın her yanından gelen gazeteciler ve sponsorlar... Bu kulübümüz için inanılmaz bir gelir olabilir. Duygusal düşünmenin yanı sıra ekonomik de düşünmek zorundayız" değerlendirmesini yapmıştı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Messi'nin aklı Arjantin'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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