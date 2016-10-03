Barcelona P'ASPAS' oldu
Arda'lı Barcelona, La Liga'nın 7'inci haftasında deplasmanda Celta Vigo'ya 4-3 mağlup oldu. Iago Aspas'ın yıldızlaştığı maçta Pique'nin iki golü Barcelona'ya puan için yetmedi.
Barcelona bu sezon ikinci mağlubiyetini Celta Vigo deplasmanında aldı. Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı maçta Celta Vigo ilk yarıda bulduğu peş peşe gollerle skoru bir anda 3-0'a getirdi.
Pione Sisto 22. dakikada perdeyi açtı. 31'de Iago Aspas farkı 2'ye çıkarırken, 33'te Jeremy Mathieu'nun kendi kalesine golü geldi.
Barcelona teknik direktörü Luis Enrique 3-0 yenik duruma düştükten sonra Pique ile gol aramaya başladı. İspanyol stoper 58'de farkı 2'ye indiren golü atmayı başardı. 64'te Neymar'ın penaltı golü Barcelona'yı beraberlik için umutlandırsa da 77'de kaleci Ter Stegen'in büyük hatasında Celta Vigo Pedro Hernandez ile farkı yeniden 2'ye çıkarmayı başardı.
Son bölümde baskısını sürdüren Barcelona 87'de Pique ile bir gol daha bulsa da kalan kısa sürede Katalan ekibi puanı getirecek golü bulamadı.
Barcelona 13 puankla haftayı lider Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde 4. sırada tamamladı. Celta Vigo ise 10 puanla 11. sırada yer aldı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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