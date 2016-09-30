 Yunus’tan al haberi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Yunus’tan al haberi

    Yunus’tan al haberi
    'da forma giyen Türk oyuncu Yunus Mallı, A Milli Takım'ın aday kadrosunun açıklanacağı gün öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Arda'nın geçmiş yıllarda için büyük başarılara imza attığını söyleyen Yunus, "Milli takıma dönecektir" diye konuştu.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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