İspanya onu konuşuyor
Barcelona'nın M'Gladbach'ı 2-1 yendiği Devler Ligi maçının adamı olan Arda Turan'a övgüler yağıyor. Sport Gazetesi, "Arda sadece attığı golle değil, dinamizmiyle de öncü oldu" dedi. Marca, "Barça'nın oyunu Arda'nın girişiyle mükemmelleşti" yorumunu yaptı.
?HOCAM İSTEDİ BEN DE ATTIM!
Arda Turan, M'Gladbach maçıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu vurgulayan milli yıldız, "İkinci yarı inançlı oynayarak kazandık. Luis Enrique'nin dediği gibi takım için oynuyorum. Bana, 'Arda gir ve golünü at' dedi. Ben de onu dinledim" ifadelerini kullandı.
?HOCAM İSTEDİ BEN DE ATTIM!
Arda Turan, M'Gladbach maçıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu vurgulayan milli yıldız, "İkinci yarı inançlı oynayarak kazandık. Luis Enrique'nin dediği gibi takım için oynuyorum. Bana, 'Arda gir ve golünü at' dedi. Ben de onu dinledim" ifadelerini kullandı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
İspanya onu konuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.