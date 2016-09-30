 İspanya onu konuşuyor – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    İspanya onu konuşuyor

    İspanya onu konuşuyor
    'nın 'ı 2-1 yendiği Devler Ligi maçının adamı olan Arda Turan'a övgüler yağıyor. Sport Gazetesi, "Arda sadece attığı golle değil, dinamizmiyle de öncü oldu" dedi. Marca, "Barça'nın oyunu Arda'nın girişiyle mükemmelleşti" yorumunu yaptı.

    ?HOCAM İSTEDİ BEN DE ATTIM!
    Arda Turan, M'Gladbach maçıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu vurgulayan milli yıldız, "İkinci yarı inançlı oynayarak kazandık. Luis Enrique'nin dediği gibi takım için oynuyorum. Bana, 'Arda gir ve golünü at' dedi. Ben de onu dinledim" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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