 Barcelona’yı Arda ateşledi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    ’yı Arda ateşledi

    Barcelona’yı Arda ateşledi

    'da forma giyen milli oyuncumuz Arda Turan, dün geceye damgasını vurdu.

    Takımının 'ı 2-1 yendiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda, galibiyette kilit rol üstlendi. Alman ekibinin 34. dakikada Thorgan Hazard'ın golüyle öne geçtiği maçın 59. dakikasında Rakitic'in yerine oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu, 65'te beraberlik golünü atan isimdi. Arda'nın ateşlediği , 74'te Gerard Pique ile bir gol daha bulup maçı 2-1 kazandı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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