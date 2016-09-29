Ateşi Arda yaktı!





UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2.hafta maçında Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Barcelona, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı, 64. dakikada Arda Turan ve 74.dakikada Gerard Pique'in attığı goller ile 2-1 kazanmayı bildi. Ev sahibinin tek golü 34. dakikada Thorgan Hazard'dan geldi.



Milli oyuncumuz Arda Turan'ın 59.dakikada oyuna dahil olduğu mücadelede zorlanan Katalan Ekibi kilidi Arda ile açtı. Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra Neymar'ın asistini gole çeviren Arda maçın kazanılmasında büyük rol oynadı.

Bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya yükselten Barcelona liderliğini sürdürürken, Mönchengladbach ise 0 puanla son sırada kaldı.

GOL DÜELLOSUNDAN BERABERLİK ÇIKTI

Grubun diğer mücadelesinde ise adeta gol düellosu yaşandı. Celtic 3 defa öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve maç 3-3 berabere sonuçlandı. Celtic'in golleri 3. ve 47.dakikada Moussa Dembele, 20. dakikada Raheem Sterling(K.K.)'den geldi. City'nin golleri ise, 11.dakikada Fernandinho, 28. dakikada Raheem Sterling ve 55. dakikada Nolito'dan geldi.

Bu skorla gruptaki puanını 4'e yükselten M. City 2. sıradaki yerini korudu. Celtic ise ilk puanını alarak 3. sıraya yerleşti.