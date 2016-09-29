Ateşi Arda yaktı!
Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Barcelona, Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti. Katalanların ilk golü ikinci yarıda oyuna giren Milli oyuncumuz Arda Turan'dan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2.hafta maçında Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Barcelona, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı, 64. dakikada Arda Turan ve 74.dakikada Gerard Pique'in attığı goller ile 2-1 kazanmayı bildi. Ev sahibinin tek golü 34. dakikada Thorgan Hazard'dan geldi.
Milli oyuncumuz Arda Turan'ın 59.dakikada oyuna dahil olduğu mücadelede zorlanan Katalan Ekibi kilidi Arda ile açtı. Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra Neymar'ın asistini gole çeviren Arda maçın kazanılmasında büyük rol oynadı.
Bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya yükselten Barcelona liderliğini sürdürürken, Mönchengladbach ise 0 puanla son sırada kaldı.
GOL DÜELLOSUNDAN BERABERLİK ÇIKTI
Grubun diğer mücadelesinde ise adeta gol düellosu yaşandı. Celtic 3 defa öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve maç 3-3 berabere sonuçlandı. Celtic'in golleri 3. ve 47.dakikada Moussa Dembele, 20. dakikada Raheem Sterling(K.K.)'den geldi. City'nin golleri ise, 11.dakikada Fernandinho, 28. dakikada Raheem Sterling ve 55. dakikada Nolito'dan geldi.
Bu skorla gruptaki puanını 4'e yükselten M. City 2. sıradaki yerini korudu. Celtic ise ilk puanını alarak 3. sıraya yerleşti.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
Ateşi Arda yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.