Barça, Busquets'in sözleşmesini uzatıyor

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Busquets'in 30 Haziran 2021'de dolacak sözleşmesinin iki yıl daha uzatılacağı bildirildi. Busquets'in yeni sözleşmesini, yarın kulüp binasında imzalayacağı duyuruldu.

İspanyol futbolcunun sözleşme fesih bedelinin ise 200 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2008-2009 sezonundan bu yana A takımda ilk 11'in değişmeyen futbolcularından biri olan 28 yaşındaki Busquets, sezon başına 47 maç ortalaması ile oynuyor.