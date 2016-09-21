Barça, Busquets'in sözleşmesini uzatıyor
Barcelona Kulübü, orta sahadaki önemli futbolcularından Sergio Busquets'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzatma kararı aldı.
İspanyol futbolcunun sözleşme fesih bedelinin ise 200 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.
Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2008-2009 sezonundan bu yana A takımda ilk 11'in değişmeyen futbolcularından biri olan 28 yaşındaki Busquets, sezon başına 47 maç ortalaması ile oynuyor.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:10
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Toplam 7
Yorum
çukurova hakem hatası olmassa beşiktaş 3-0 alır ...
- Şen: Şanssızım
Toplam 7
Yorum
ilker Bence bu son vuruşlar için extra entrenman yapması lazım
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Toplam 1
Yorum
ihs ihraç ettik demekle olmaz bu işler bu şahısların nereyle nasıl irtibatta oldukları araştırılmalı neler yapılmış bilinmeli.futbolcuları böyle olan kulübün bu kişilerden nasıl kazanımlar elde ettiği araştırılmalı
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