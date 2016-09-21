 Barça, Busquets'in sözleşmesini uzatıyor – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Barça, Busquets'in sözleşmesini uzatıyor

    Barça, Busquets'in sözleşmesini uzatıyor

    Kulübü, orta sahadaki önemli futbolcularından Sergio Busquets'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzatma kararı aldı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Busquets'in 30 Haziran 2021'de dolacak sözleşmesinin iki yıl daha uzatılacağı bildirildi. Busquets'in yeni sözleşmesini, yarın kulüp binasında imzalayacağı duyuruldu.

    İspanyol futbolcunun sözleşme fesih bedelinin ise 200 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

    Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2008-2009 sezonundan bu yana A takımda ilk 11'in değişmeyen futbolcularından biri olan 28 yaşındaki Busquets, sezon başına 47 maç ortalaması ile oynuyor.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:10
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