 Neymar dünyaları reddetti – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Neymar dünyaları reddetti

    Neymar dünyaları reddetti
    'nın yıldız ismi Neymar, 'nin yıllık 40 milyon euro teklifine geri çevirmişti. PSG'nin Neymar'a adının verileceği oteller zincirinden de hisse önerdiği ortaya çıktı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:16
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