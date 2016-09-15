Neymar PSG'den teklif aldığını doğruladı

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, Paris Saint- Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasır El-Halifi'nin kendisine transfer teklifi getirdiği haberlerini doğrularken, mutlu olduğu için Barcelona'da kaldığını söyledi.

Barcelona Kulübünün, sponsorlarından biri olan Gillette firmasıyla yaptığı yeni reklam anlaşması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına katılan Neymar, El- Halifi ile görüştüğünü doğrulayarak, "Ama sadece onunla değil, çok fazla kişiyle bu tip görüşmeler hep oluyor ancak ben Barcelona'da mutluyum. Ben 'Barça'lıyım, bu yüzden kaldım. Burası evim. Daha uzun yıllar Barcelona'nın zevkini çıkarmayı umuyorum. Kendimi Barcelona dışında görmüyorum. Şu anda farklı bir şeyi hayal bile etmiyorum." dedi.

"PSG'nin sezon başına 40 milyon avro net maaş teklif ettiği doğru mu?" sorusuna ise Neymar, "Rakamlardan konuşmak hoşuma gitmiyor. O yüzden bununla ilgili hiçbir şeyi doğrulamıyorum." cevabını verdi.

"Elimde olsa gol sonrası sevinçle ilgili kuralları değiştirirdim"

Brezilyalı futbolcu, başka bir soru üzerine ise elinde olsa futbolda çok fazla kuralda değişiklik yapacağını belirterek, bunların başında gol sevinçlerine getirilen yasaklar olduğunu ifade etti.

Neymar, "Elimde olsa gol sonrası sevinçle ilgili kuralları değiştirirdim. Eskiden formayı çıkarıp, çok daha güzel kutlamalar yapabiliyordun. Şimdi hemen gol atıp saha ortasına dönmelisin. Yoksa hakemler cezanı kesiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Şimdi sahip olduklarımdan daha fazlasını istemem"

"Rüyalarım zaten Brezilya Milli Takımı formasını giymekle gerçekleşmişti." diyen Brezilyalı futbolcu, "Şimdi sahip olduklarımdan daha fazlasını istemem. Aileme, kız kardeşime ilk evi aldığım anın verdiği mutluluğun tarifi yoktur. Benim için sadece Brezilya Milli Takımı'nda oynamak bile bir düştü. Şimdi Barcelona'da da rüyalarım devam ediyor. Çok iyi bir sezon geçirip, bu sezon da kupalar alacağımıza eminim." açıklamasını yaptı.

Neymar, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda futbolda altın madalyayı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Ama ben o takımın lideri değil, sadece bir parçasıyım." dedi.

Messi hakkındaki görüşler

Saçlarını sarıya boyatıp, sakal bırakan Lionel Messi hakkında da konuşan Neymar, gülümseyerek "Daha da iyi olabilir. Şu an çok yakışıklı değil." yorumunda bulundu.

Messi ile sahada çok iyi anlaştığını vurgulayan Neymar, "O benim için çok iyi bir futbolcu ve onunla birlikte oynamak benim için çok kolay. Çünkü neler yapacağımızı, nereye koşturacağımızı, nerede top isteyeceğimizi biliyoruz. Serbest vuruşlar da ise benim için de Luis Suarez için de aynı. Aramızda tamamen bir meslektaşlık var ve Messi, serbest vuruşları ne zaman bize bırakacağını biliyor." diye görüşlerini aktardı.

Öte yandan, "Barcelona'da 11 numaralı formayı geçmişte Hagi de giyiyordu. Onu tanıyor musun?" şeklindeki bir soruya ise Neymar, "Büyük bir futbolcu olduğunu biliyorum ama Hagi'yi tanımıyorum. Barça'da onun forma numarasını taşımak bir onur ve şimdiye kadar bu numara bana çok şans getirdi." cevabını verdi.

Neymar ayrıca, futbolcu olarak kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmayı "aklının ucundan bile geçirmediğini" söyledi.