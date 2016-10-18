 Türkler boş geçmedi – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Türkler boş geçmedi

    Türkler boş geçmedi

    Avrupa'da top koşturan Türk futbolculardan Enes Ünal, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil, bu hafta attıkları gollerle alkışlandı.

    'de kiralık oynayan Enes, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı golle dikkat çekti. Yunus, 05'in evinde Darmstadt 98'i 2-1'lik skorla geçtiği maçta penaltıdan bir gole imza attı. 'ın W. Bremen deplasmanında 2-1 yenildiği mücadelede tek gol Hakan'dan geldi. forması Mesut, Swansea City'yi 3-2 yendikleri 8. hafta maçında takımının son golünü attı. Öte yandan Hertha maçında kendisine faul yapan rakibini ittiği için kırmızı kart gören B.Dortmundlu Emre Mor'a 2 maç men cezası geldi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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