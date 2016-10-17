Bu haftayı da boş geçmediler
Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturan Türk futbolculardan Enes Ünal, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil, bu hafta attıkları gollerle ön plana çıktı.
Twente'nin sahasında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldığı maçta fileleri bir kez havalandıran 19 yaşındaki forvet, 7 karşılaşmada attığı 7 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğunu bırakmadı.
Yunus Mallı ve Hakan Çalhanoğlu boş geçmedi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Mainz 05 forması giyen Yunus Mallı ve Bayer Leverkusen'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, 7. haftayı boş geçmedi.
Yunus Mallı, Mainz 05'in evinde Darmstadt 98'i 2-1'lik skorla geçtiği karşılaşmada penaltıdan bir gole imza attı. Yunus, bu sezon 7. maçında 4. golünü buldu.
Bayer Leverkusen'ın Werder Bremen deplasmanında 2-1 yenildiği mücadelede takımının tek golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu ise ligde bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.
Mesut Özil'den 3. gol
İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Swansea City'yi 3-2 yendikleri 8. hafta maçında takımının son golünü attı.
Bu sezon 7. maçında 3. golünü atan Mesut, lider Manchester City'nin puan kaybettiği haftada 19 puana ulaşan takımını zirveye ortak etti.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:44
- Gomez’i çok ararız!
Toplam 12
Yorum
sedat eren derdiyoku biz alsaydık işi bitirmiştik gs de bu kadar puan alamazdı
- Kaptan gemiye ısınıyor
Toplam 3
Yorum
ua5454 bence kaptanın suyu ısınıyor. 2. yarı kesinlikle cıkması gerkiyordu. ama saltanatı kurmus adam 30 dk oynamadı türkiye sallandı sanki messi
- Onazi şoku
Toplam 2
Yorum
ERDO61 SİZİN DERDİNİZ NE? ARENA BUNLARA DAR FALAN..BU KADAR FANATİK OLMAYIN.DÜŞMANMISINIZ.YENİLİRSENİZ SANA HERYER DAR..
Bu haftayı da boş geçmediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.