Türk futbolcular Avrupa'da parladı
Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturan Türk futbolcular Arda Turan, Enes Ünal, Yunus Mallı ve Mevlüt Erdinç, bu hafta sergiledikleri performansla ön plana çıktı.
Twente'nin, Vitesse'yi 2-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran 19 yaşındaki forvet oyuncusu, 5 karşılaşmada attığı 6 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğunu bırakmadı.
Hollanda'da top koşturan bir diğer Türk oyuncu Bilal Başaçıkoğlu da sonradan oyuna girdiği ve Feyenoord'un Roda'yı 5-0 yendiği maçta, Jens Toornstra'nın 88. dakikada attığı golün pasını verdi.
- Mevlüt Erdinç'ten bir gol daha
Kiralık olarak forma giydiği Fransa'nın Metz takımında 7. maçına çıkan Mevlüt Erdinç, 6. golünü attı.
Mevlüt, Montpellier'yi 1-0 yendikleri 7. hafta maçında penaltıdan kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.
Milli futbolcu, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) gol krallığı sıralamasında 6'şar golle Olympique Lyon'dan Alexandre Lacazette ve Paris Saint-Germain'den Edinson Cavani ile zirveyi paylaştı.
- Arda ile Yunus'tan birer gol ve asist
Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile Mainz 05'te mücadele eden Yunus Mallı, haftayı birer gol ve asistle noktaladı.
Arda Turan, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında, Barcelona'nın deplasmanda Sporting Gijon'u 5-0 yendiği maçta takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Luis Suarez'in kaydettiği ilk golün asistini yapan Arda, takımının 4. golüne imza attı. Milli futbolcu, La Liga'da şu ana kadar 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Mainz 05'in evinde Bayer Leverkusen'a 3-2 kaybettiği 5. hafta mücadelesinde 1 gol, 1 asistle oynayan Yunus, takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Yunus Mallı, ligde oynadığı 5 maçta 3 gol, 2 asiste ulaştı.
Bu arada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında, Arsenal'ın sahasında Chelsea'yi 3-0 yendiği maçta takımının son golünü kaydetti.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:14
- Önce fırça sonra gaz
Toplam 7
Yorum
sanane Senol hoca, mac icinde yapilan hamleler cok cok iyi. Keske ilk 11i de adam akilli kurabilseniz. Mesela Olcay neden ilk 11e cikar anlamadim. Genel teknik yok, bu yüzden asist özelligi yok, sut teknigi de kötü, teketek adam gecip adam eksiltme yok, hiz desen o da yok. Yedek olarak düsünüle bilinir. Q7 son maclarda cok etkisiz, cok top eziyor, takim icin calismiyor. GS macinda son saniyede sac bas yoldurdu. Bence birkac mac kulübeye cekmek lazim. Zaten elimizde sans bekleyen cok cok iyi oyuncularimiz var.
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Toplam 16
Yorum
KANARYA SEVMEYENLER ÇATLASIN BU KADAR ENGELLEMELERE RAĞMEN İNŞAALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ
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Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Vay be demek Gökhan derbi maçı oynayabiliyormuş
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