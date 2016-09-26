Türk futbolcular Avrupa'da parladı

İngiliz kulübü Manchester City'nin Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi (Eredivisie) Twente 'ye kiraladığı Enes Ünal, başarılı form grafiğini 7. haftada da sürdürdü.

Twente'nin, Vitesse'yi 2-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran 19 yaşındaki forvet oyuncusu, 5 karşılaşmada attığı 6 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğunu bırakmadı.

Hollanda'da top koşturan bir diğer Türk oyuncu Bilal Başaçıkoğlu da sonradan oyuna girdiği ve Feyenoord'un Roda'yı 5-0 yendiği maçta, Jens Toornstra'nın 88. dakikada attığı golün pasını verdi.

- Mevlüt Erdinç'ten bir gol daha

Kiralık olarak forma giydiği Fransa'nın Metz takımında 7. maçına çıkan Mevlüt Erdinç, 6. golünü attı.

Mevlüt, Montpellier'yi 1-0 yendikleri 7. hafta maçında penaltıdan kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Milli futbolcu, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) gol krallığı sıralamasında 6'şar golle Olympique Lyon'dan Alexandre Lacazette ve Paris Saint-Germain'den Edinson Cavani ile zirveyi paylaştı.

- Arda ile Yunus'tan birer gol ve asist

Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile Mainz 05'te mücadele eden Yunus Mallı, haftayı birer gol ve asistle noktaladı.

Arda Turan, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında, Barcelona'nın deplasmanda Sporting Gijon'u 5-0 yendiği maçta takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Luis Suarez'in kaydettiği ilk golün asistini yapan Arda, takımının 4. golüne imza attı. Milli futbolcu, La Liga'da şu ana kadar 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Mainz 05'in evinde Bayer Leverkusen'a 3-2 kaybettiği 5. hafta mücadelesinde 1 gol, 1 asistle oynayan Yunus, takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Yunus Mallı, ligde oynadığı 5 maçta 3 gol, 2 asiste ulaştı.

Bu arada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında, Arsenal'ın sahasında Chelsea'yi 3-0 yendiği maçta takımının son golünü kaydetti.