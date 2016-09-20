Avrupa’ya Türk damgası
Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturan Türk futbolcular Enes Ünal, Emre Mor, Yunus Mallı, İlkay Gündoğan ve Bilal Başaçıkoğlu geçtiğimiz hafta skora yaptıkları katkıyla öne çıktılar. Twente'de oynayan Enes, Ado Den Haag'a 2 gol attığı maçta gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. B.Dortmund'da oynayan Emre Mor ve M. City'li İlkay, yeni takımlarında golle tanıştı. Mainzlı Yunus Mallı, Augsburg'a karşı 1 gol ve 1 asist üretirken, Bilal ise Feyenoord'un, PSV sınavından 1-0 galip ayrılmasını sağlayan golün pasını verdi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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