 Avrupa’ya Türk damgası – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Avrupa’ya Türk damgası

    Avrupa’ya Türk damgası
    Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturan Türk futbolcular Enes Ünal, Emre Mor, Yunus Mallı, İlkay Gündoğan ve Bilal Başaçıkoğlu geçtiğimiz hafta skora yaptıkları katkıyla öne çıktılar. 'de oynayan Enes, Ado 'a 2 gol attığı maçta gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. 'da oynayan Emre Mor ve M. City'li İlkay, yeni takımlarında golle tanıştı. Mainzlı Yunus Mallı, Augsburg'a karşı 1 gol ve 1 asist üretirken, Bilal ise 'un, sınavından 1-0 galip ayrılmasını sağlayan golün pasını verdi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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