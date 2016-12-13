Rakiplerimiz belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un son 32 turundaki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un seri başı olarak yer aldıkları ve TSİ 15.00'da başlayan kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi. Son 32 turunda temsilcilerimizden Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yla, Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar ile, Osmanlıspor ise Yunan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti.
KRASNODAR - FENERBAHÇE
İlk maç 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda?
Takım değeri 93 milyon euro olan Krasnodar, Rusya liginde beşinci sırada yer alıyor. En golcü futbolcusu Smolov bu sezon 12 maçta 10 kez ağları sarstı. Statları ise ultra lüks.
HAPOEL BEER SHEVA - BEŞiKTAŞ
İlk maç 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda
İsrail takımı Hapoel Beer Sheva, Avrupa Ligi'ne Devler Ligi'nden geldi. Bir maçı eksik olmasına rağmen İsrail liginde 10 puan farkla lider. 'Develer' lakaplı ekipte 6 yabancı oyuncu var.
OLYMPiAKOS - OSMANLISPOR
İlk maç 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda
Yunanistan'da son 5 yıldır şampiyonluğa ambargo koyan Olympiakos'un kadrosunda, Trabzonspor'un eski yıldızları Cardozo ve Marin ile Sivassporlu De Costa da yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçlar 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:33
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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