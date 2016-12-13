Olympiakos’tan taziye mesajı
Kura çekimine katılan Olympiakos yöneticisi, İstanbul'da yaşanan terör katliamı için baş sağlığı dileğinde bulundu. TRT Spor'a konuşan yönetici, "Bütün Olmpiakos taraftarları ve bizler İstanbul'da yaşanan olaydan dolayı yakınlığımızı ifade etmek istiyorum. Yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Olympiakos’tan taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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