 Olympiakos’tan taziye mesajı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    ’tan taziye mesajı

    Olympiakos’tan taziye mesajı
    Kura çekimine katılan yöneticisi, İstanbul'da yaşanan terör katliamı için baş sağlığı dileğinde bulundu. TRT Spor'a konuşan yönetici, "Bütün Olmpiakos taraftarları ve bizler İstanbul'da yaşanan olaydan dolayı yakınlığımızı ifade etmek istiyorum. Yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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