Beşiktaş’ın rakibine elendi
Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Olympiakos, 3. ön elemede, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a rakip olan İsrail takımı Hapoel Be'er Sheva'ya elendi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, APOEL, Y.Boys ve Astana'nın bulunduğu grubunu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle 2. tamamladı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Beşiktaş’ın rakibine elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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