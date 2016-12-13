 Beşiktaş’ın rakibine elendi – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş’ın rakibine elendi

    Beşiktaş’ın rakibine elendi
    Avrupa macerasına 'nde başlayan , 3. ön elemede, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a rakip olan İsrail takımı Hapoel Be'er Sheva'ya elendi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, APOEL, Y.Boys ve Astana'nın bulunduğu grubunu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle 2. tamamladı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş’ın rakibine elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.