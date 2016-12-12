 SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu! – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!

    SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un son 32 turundaki rakipleri belli oldu.

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un seri başı olarak yer aldıkları ve TSİ 15.00'da başlayan kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.

    Son 32 turunda temsilcilerimizden Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yla, Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar ile, Osmanlıspor ise Yunan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti.



    UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçlar 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.