SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un son 32 turundaki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un seri başı olarak yer aldıkları ve TSİ 15.00'da başlayan kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.
Son 32 turunda temsilcilerimizden Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yla, Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar ile, Osmanlıspor ise Yunan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçlar 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:57
- Osmanlıspor kuradan memnun
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ HELAL OLSUN VALLAHA BAŞARILAR FİNALDE KARŞILAŞIRIZ İNŞALLAH
- F.Bahçe'nin rakibi Krasnodar'ı tanıyalım
Toplam 2
Yorum
futbolsever Nice e 5 gol atmislar, iyi takim bence. Ama hayirlisi Fener yener diye dusunuyorum
- Osmanlıspor kuradan memnun
Toplam 2
Yorum
Berkay Ne memnunluğu yav! Boru gibi rakip hem Yunanistan Liginde 1.turu geçmek hiç de kolay değil. İnşallah Osmanlımız,Fenerimiz,Beşiktaşımız tur atlar.Başarılar
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