SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un seri başı olarak yer aldıkları ve TSİ 15.00'da başlayan kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.



Son 32 turunda temsilcilerimizden Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yla, Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar ile, Osmanlıspor ise Yunan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti.







UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçlar 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.