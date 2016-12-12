Şansınız bol olsun
F.Bahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor’un UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı rakipler bugün saat 15.00’te çekilecek kura ile belli olacak.
ÜÇÜ DE SERİ BAŞI
Gruplarını lider tamamlayan F.Bahçe ve Osmanlı ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seri başı olarak katılacak. Aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Seri başı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Maçlar, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:57
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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