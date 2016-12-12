 Şansınız bol olsun – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Şansınız bol olsun

    Şansınız bol olsun

    F.Bahçe, ve ’un son 32 turunda karşılaşacağı rakipler bugün saat 15.00’te çekilecek kura ile belli olacak.

    'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un mücadele edeceği son 32 turu maçlarının kura çekimi bugün İsviçre'de yapılacak. Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin ardından 15.00'te başlayacak.

    ÜÇÜ DE SERİ BAŞI
    Gruplarını lider tamamlayan F.Bahçe ve Osmanlı ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren , son 32 turu kura çekimine seri başı olarak katılacak. Aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Seri başı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Maçlar, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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