Avrupa'da rakipler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçlarının kura çekimi yarın İsviçre'de yapılacak.
Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.
Üç takım da Şampiyonlar Ligi'nden gelen ve seribaşı olmayan Legia Varşova (Polonya), Ludogorets (Bulgaristan), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Rostov (Rusya) ya da Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht, Gent (Belçika), Astra (Romanya), Athletic Bilbao, Celta, Villarreal (İspanya), AZ Alkmaar (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Krasnodar (Rusya), Manchester United (İngiltere), Olympiakos, PAOK (Yunanistan) takımlarından biriyle karşılaşacak.
Kura çekiminde aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.
- UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş'ın elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada bitiren Arsenal, Leicester City (İngiltere), Napoli, Juventus (İtalya), Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Monaco (Fransa) ve Borussia Dortmund (Almanya) seribaşı olarak yer alacak.
Aynı ülke veya grup takımlarının eşleşemeyeceği kura çekimine, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih, Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid ve Sevilla (İspanya) ikinci torbadan girecek.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat 2017, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:22
- İspanyollardan anlamlı Türkiye paylaşımı
Toplam 1
Yorum
doğan gracias maeca!
- Taraftar terk etti
Toplam 1
Yorum
koca cimbomlu bu takimami 20 bin ...ne izlemeyi dusunuyorlar acaba kim kactane geri pas verecek orta saha kac tane olumlu pas yapacak onumu izleyecekler...
- Serdar sınırda
Toplam 2
Yorum
hagi 10 bu hafta oynamasın gerek yok. osmanlı maçında lazım bize serdar zor maç olucak sertliğine orda ihtiyacımız var
Avrupa'da rakipler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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