Avrupa'da rakipler belli oluyor

Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin ardından TSİ 15.00'te de UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un rakipleri belli olacak.

Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş, son 32 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Üç takım da Şampiyonlar Ligi'nden gelen ve seribaşı olmayan Legia Varşova (Polonya), Ludogorets (Bulgaristan), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Rostov (Rusya) ya da Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht, Gent (Belçika), Astra (Romanya), Athletic Bilbao, Celta, Villarreal (İspanya), AZ Alkmaar (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Krasnodar (Rusya), Manchester United (İngiltere), Olympiakos, PAOK (Yunanistan) takımlarından biriyle karşılaşacak.

Kura çekiminde aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

- UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş'ın elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada bitiren Arsenal, Leicester City (İngiltere), Napoli, Juventus (İtalya), Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Monaco (Fransa) ve Borussia Dortmund (Almanya) seribaşı olarak yer alacak.

Aynı ülke veya grup takımlarının eşleşemeyeceği kura çekimine, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih, Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid ve Sevilla (İspanya) ikinci torbadan girecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat 2017, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.