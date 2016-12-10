Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Futbolda 2018 UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması, Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2018 UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasına Fransa'nın Lyon kentinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Öte yandan Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2021 yıllarında oynanacak maçların, taraftarların daha fazla karşılaşmayı takip edebilmesi adına farklı zaman dilimlerinde yapılacağını belirtti. Buna göre TSİ 21:00'da 2 maç ve TSİ 23.00'da 6 karşılaşma oynanacak.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:48
- "Adı gibi yancı bir hakem"
Toplam 4
Yorum
İçerde TS taraftarı olarak Adana tarafı haklıdır kullandığımız penaltı yanlıştır ama verilmeyen iki penaltımız var maçı TS kazanırdı ama biz her zaman adaletten yanayız.
- Riekerink'ten yeni hoca cevabı
Toplam 6
Yorum
sistemi bozan sniejder 4-4-2 oynadığımızda oldu demiş, sniejder sakatken oldu ve o maçlarda gs çok rahat oynadı. sniejder yetenekli ama mevkisinin hakkını vermiyor
- Aboubakar ağır ceza alacak
Toplam 13
Yorum
doktor007 abubakar ceza alsın bizde güzel bi forvet alsak olmaz mı bea ?
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