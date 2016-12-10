Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...

UEFA Başkanı Ceferin, 2018 UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesinin Fransa'nın Lyon kentinde oynanacağını duyurdu

UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2018 UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasına Fransa'nın Lyon kentinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Öte yandan Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2021 yıllarında oynanacak maçların, taraftarların daha fazla karşılaşmayı takip edebilmesi adına farklı zaman dilimlerinde yapılacağını belirtti. Buna göre TSİ 21:00'da 2 maç ve TSİ 23.00'da 6 karşılaşma oynanacak.