 UEFA'dan devrim – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    UEFA'dan devrim

    UEFA'dan devrim

    Futbolda 2018 Final karşılaşması, Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

    UEFA Başkanı Ceferin, 2018 Final mücadelesinin Fransa'nın Lyon kentinde oynanacağını duyurdu

    UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

    Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2018 UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasına Fransa'nın Lyon kentinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

    Öte yandan Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2021 yıllarında oynanacak maçların, taraftarların daha fazla karşılaşmayı takip edebilmesi adına farklı zaman dilimlerinde yapılacağını belirtti. Buna göre TSİ 21:00'da 2 maç ve TSİ 23.00'da 6 karşılaşma oynanacak.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:06
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