UEFA'dan devrim
Futbolda 2018 UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması, Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2018 UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasına Fransa'nın Lyon kentinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Öte yandan Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2021 yıllarında oynanacak maçların, taraftarların daha fazla karşılaşmayı takip edebilmesi adına farklı zaman dilimlerinde yapılacağını belirtti. Buna göre TSİ 21:00'da 2 maç ve TSİ 23.00'da 6 karşılaşma oynanacak.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:06
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 3
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biyo61 kırmızı kart hatalı maç tatı kaçtı.
- Para ve saha kapatma
Toplam 4
Yorum
Ertan Bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var oda kulübümüzü devamlı zarara uğratmak. İŞLERİ BU olmaz olsun sizin gibi taraftar olmaz olsun.
- Mustafa Reşit Akçay: Çok mutluyum
Toplam 2
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ersan tebrikler hocam yolunuz açık olsun
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