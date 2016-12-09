 Sis nedeniyle maç bugüne ertelendi – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Sis nedeniyle maç bugüne ertelendi

    Sis nedeniyle maç bugüne ertelendi

    F Grubu'nda iddiası kalmayan İtalyan ekibi ile liderlik hesapları yapan Belçika temsilcisi , son hafta karşılaşacaktı.

    Ancak İtalya'daki mücadele oynanamadı. Mapei Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma öncesinde yoğun sis, görüş alanını ciddi şekilde etkiledi.

    Hakem heyeti kısa bir süre sisin kalkıp kalmayacağı beklerken, şartların değişmemesi üzerine mücadele ertelendi. - karşılaşmanın bugün oynanacağı açıklandı. Shakhtar Donetsk, Portekiz ekibi Braga'yı deplasmanda 4-2 yenerek 6'da 6 yaptı ve 18 puanla lider olarak son 32'ye kaldı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:37
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