 Seri başıyız – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Seri başıyız

    Seri başıyız

    ’nde gruplarını lider bitiren ve ile ’nden gelen , 12 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00’te Nyon’da çekilecek kurada seri başı olacak

    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa ocak ayını üç takımla görüyoruz, hem de seri başı olarak... Fenerbahçe'nin dün Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yenerek A Grubu'nu zirvede tamamlamasıyla Son 32 Turu'na üç takımla gidiyoruz. Sarı-lacivertlilerle birlikte, L Grubu'nu lider bitiren Osmanlıspor ve 'ne hakem skandalıyla veda eden , pazartesi günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde ilk torbada yer alacak.

    MAÇLAR 16-23 ŞUBAT'TA
    Kura çekiminde aynı ülke takımları ve aynı gruptan gelen takımlar birbiriyle eşleşemeyecek. Üç temsilcimizin de seri başı olduğu kura çekimi TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Temsilcilerimiz son 32 turu maçlarını 16 ve 23 Şubat'ta oynayacak. 'nde final için yolumuz daha çok uzun... Son 32'den sonra, son 16 turu var. Ardından çeyrek final, yarı final ve İsveç'in Stockholm kentindeki final... Haydi F.Bahçe, Beşiktaş ve Osmanlı; Görelim sizi!
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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