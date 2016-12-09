Seri başıyız
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi’nden gelen Beşiktaş, 12 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00’te Nyon’da çekilecek kurada seri başı olacak
MAÇLAR 16-23 ŞUBAT'TA
Kura çekiminde aynı ülke takımları ve aynı gruptan gelen takımlar birbiriyle eşleşemeyecek. Üç temsilcimizin de seri başı olduğu kura çekimi TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Temsilcilerimiz son 32 turu maçlarını 16 ve 23 Şubat'ta oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final için yolumuz daha çok uzun... Son 32'den sonra, son 16 turu var. Ardından çeyrek final, yarı final ve İsveç'in Stockholm kentindeki final... Haydi F.Bahçe, Beşiktaş ve Osmanlı; Görelim sizi!
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:13
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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