Moussa Sow'a ilginç soru

Feyenoord karşısında kaydettiği röveşata golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Moussa Sow, zor bir karşılaşmadan galip ayrıldıklarına vurgu yaptı ve önemli olanın turu geçmek olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Sow'a, "röveşatayla daha mı rahat gol atıyorsun?" sorusu soruldu. Senegalli golcü, "Röveşatayla gol atmak daha zor ama normal gol atmak da zor. Her iki türlü gol atmak zor bir iş. Bu akşam çok önemliydi buradan mağlubiyet almadan ayrılmak. Bizim için çok zor bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe için harika bir maç, fantastik bir maç değildi. Önemli olan turdu. Lideriz. Bu akşam yanımıza kalacak olan kâr budur" dedi.



Yenilmezlik serisiyle ilgili de konuşan Sow, "Aslında bu seriyi yakalamadan önce takımda konsantrasyon eksikliği görülebilirdi. Hocamız da bunu sıklıkla tekrar ediyordu. Sürekli bunun öneminden bahsediyor bize. Şu an ne istediğini bilen bir takımız. Her maça 3 puan düşüncesiyle, kafamızda bir hedefle çıkıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını bir kenara bırakırsak her maçımızı kazanarak yolumuza devam ettik. O maçı da kaybetmedik. Yani yenilmezlik serimiz sürüyor. Bu akşam da galibiyetle ayrıldık. Şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var. İyi hazırlanacağız o maça da. Şu anda iyi durumda olan bir rakip. İyi oynayan bir rakiple karşılaşacağız. Orada da isteğimiz 3 puanla dönmek" ifadelerine değindi.