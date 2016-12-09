Moussa Sow'a ilginç soru
Feyenoord karşısında kaydettiği röveşata golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Moussa Sow, zor bir karşılaşmadan galip ayrıldıklarına vurgu yaptı ve önemli olanın turu geçmek olduğunu ifade etti.
Yenilmezlik serisiyle ilgili de konuşan Sow, "Aslında bu seriyi yakalamadan önce takımda konsantrasyon eksikliği görülebilirdi. Hocamız da bunu sıklıkla tekrar ediyordu. Sürekli bunun öneminden bahsediyor bize. Şu an ne istediğini bilen bir takımız. Her maça 3 puan düşüncesiyle, kafamızda bir hedefle çıkıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını bir kenara bırakırsak her maçımızı kazanarak yolumuza devam ettik. O maçı da kaybetmedik. Yani yenilmezlik serimiz sürüyor. Bu akşam da galibiyetle ayrıldık. Şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var. İyi hazırlanacağız o maça da. Şu anda iyi durumda olan bir rakip. İyi oynayan bir rakiple karşılaşacağız. Orada da isteğimiz 3 puanla dönmek" ifadelerine değindi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:21
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 10
Yorum
Fatih Yok abartmaya gerek yok adam harbi iyi güzel sakin gerektiği yerde kartları kullanarak maç yönetti... volkan şen kart olayında bile hakem haklı tamam yanlış karar ama pozisyonda abartacak birşey yok itiraza gerek yok.. bence herşey güzeldi hocanın dediği gibi futbol pek umut vermesede. şansımız da yanımız da idi. yani özetle güzel bir gece idi
- Avrupa'nın lideri muhteşem Osmanlı
Toplam 6
Yorum
ua5454 resit akcayı gs basında da görmek isterdim ama adamın kafası baska. hll olsun
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