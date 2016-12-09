 Moussa Sow ile ters röportaj yaptılar – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    ile ters röportaj yaptılar

    Moussa Sow ile ters röportaj yaptılar

    UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek 13 puanla adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe'de maç sonrası Sow çılgınlığı yaşandı. Fenerbahçe TV Sow ile maçın ardından ters röportaj yaptı.

    Bu sezon attığı röveşata golleriyle dikkat çeken Sow Feyenoord zaferini getiren golü de bu şekilde atınca sarı lacivertli kulüpten ilginç bir hareket daha geldi. Daha önce Fenerium mağazalarında Sow'un ters formasını çıkaran Fenerbahçe, Feyenoord maçının ardından Sow ile 'ters röportaj' yaptı.

    Hollanda'da maçın ardından Sow ile röportaj yapan Fenerbahçe TV bir ilki gerçekleştirerek Senegalli golcünün röveşata golüne atıfta bulunarak ters yayın yaptı.

    Fenerbahçe TV, canlı yayında kamerayı ters çevirerek Sow'un açıklamalarını bu şekilde yayınladı.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:21
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