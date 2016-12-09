 Melih Gökçek'in büyük gururu – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    'in büyük gururu

    Melih Gökçek'in büyük gururu

    Osmanlıspor Onursal Başkanı , “Her zaman Ankara’da bir takım olmalı ve bir şampiyon çıkarmalıyız dedim. Henüz şampiyon çıkaramadık ama tarihimizde ilk defa gruptan çıkma başarısı gösterdik” dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Osmanlıspor Onursal Başkanı , Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmasını değerlendirdi. Gökçek, "Her zaman Ankara'da bir takım olmalı ve bir şampiyon çıkarmalıyız dedim. Henüz şampiyon çıkaramadık ama tarihimizde ilk defa gruptan çıkma başarısı gösterdik. Ankara tarihinde bu bir ilk ve bizim için çok önemli. İnşallah Cenab-ı Allah, Osmanlıspor'un şampiyonluğunu da bizlere gösterir" diye konuştu.

    Ocak ayında yapılacak olan transferlerle birlikte takımın daha iyi olacağını ümit ettiğini dile getiren Gökçek, "Sürpriz transferler var ve arkadaşlarımız bunları biliyor. Osmanlıspor çok daha iyi bir takım haline gelecektir. Bir Ankaralı olarak, Osmanlıspor'dan gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:20
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