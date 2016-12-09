Hollanda'da 'SOW'eşata

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yenerek grup lideri oldu ve adını 2. tura yazdırdı.

Fenerbahçe bu skorla puanını 13'e yükseltti ve grup lider oldu. Feyenoord ise grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Grubun diğer maçında Manchester United ise Ukrayna deplasmanında Zorya'yı 2-0 yendi ve Fenerbahçe'nin arkasında 2. olarak son 32'ye kaldı.

Maça, tek farklı yenilgide dahi ikinci tura çıkma avantajıyla başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler, 22. dakikada Moussa Sow'un röveşata golüyle öne geçti. Fenerbahçe, Sow'un golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, müsabakayı bu skorla kazanmayı bildi.





Fenerbahçe seri başı

Fenerbahçe, grubunu lider bitirdi ve 2. tur eşleşmelerinde seri başı oldu.

Sarı-lacivertlilerin seri başı olarak katılacağı kura çekimi, 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi son 32 turunda temsil edecek diğer takımlar Osmanlıspor ile Beşiktaş da kuraya seri başı olarak katılacak.





Üç maçta 9 puan

Fenerbahçe, gruptaki son 3 maçını da kazanarak başarılı bir grafik çizdi.

Sarı-lacivertliler, grubun 3. maçında Manchester United'a deplasmanda 4-1 kaybettikten sonra yükselişle geçti. Kadıköy'de Manchester United ve Zorya'yı eli boş gönderen sarı-lacivertliler, Hollanda'da da kazanarak Avrupa Ligi'nde son 3 maçını galip bitirmiş oldu.

Sow'dan bir röveşata golü daha

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, röveşata gollerine bir yenisini Feyenoord karşısında ekledi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında takımın öne geçiren Sow, bu sezon 3. kez röveşatayla fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a aynı vuruş sitiliyle gol atan Sow, bu sezon gol sayısını ise 6'ya yükseltti.

Ligde 4, Avrupa'da ise 2 golü bulunan Sow, forma giydiği son 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı. Sow, bu 5 golün 3'ünü ise röveşata olarak filelere gönderdi.

Fenerbahçe, Feyenoord'un iç saha serisini bitirdi

Fenerbahçe, Feyenoord'un iç sahada 20 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Sahasında oynadığı son 20 resmi maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alan Feyenoord, Fenerbahçe karşısında bu istatistiğini devam ettiremedi.

Hollanda takımlarına karşı seri sürüyor

Sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcilerine karşı yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Son yenilgisini 17 Eylül 2009'a Kadıköy'de Twente karşısında 2-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, bu 5 maçta da rakiplerine gol şansı tanımadı. Hollanda takımları adına Fenerbahçe'ye son golü 7 yıl önce Twente formasıyla Blaise Nkufo atmıştı.

Van Persie alkışlandı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, futbola başladığı takım olan Feyenoord'un taraftarlarınca alkışlandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Emmanuel Emenike'ye bırakan Van Persie, oyundan çıkarken eski takımının taraftarlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe taraftarı hiç susmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca hiç susmayarak takımlarına destek oldu.

Statta kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, üst tura çıkmanın sevinicini dolu dolu yaşadı. Maçtan sonra da futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, eski oyuncuları olanı Feyenoord'un kaptanı Dirk Kuyt'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Kuyt, Fenerbahçeli taraftarların bu jestine alkışla karşılık verdi.





ADVOCAAT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi A Grubu son hafta maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, takımını kadroda tek değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la berabere kaldıkları derbi maça göre tek değişikliği zorunlu olarak yaptı. Advocaat, UEFA listesine alınmayan Aatif Chahechouhe'nin yerine Jeremain Lens'e forma verdi.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta saha üçlüsünde Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk görev yaparken, kanatlarda Moussa Sow ile Jeremain Lens oynadı. Fenerbahçe'de tek forvet olarak ise Robin van Persie sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Emmanuel Emenike ve Roman Neustaedter forma şansı bekledi.

VAN PERSİE'NİN AVRUPA HASRETİ BİTTİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, Avrupa Ligi'nde 2 maç sonra forma şansı buldu.

Van Persie, son iki maçta Manchester United ve Zorya karşısında dinlendirilmek için oynatılmamıştı. Teknik direktör Advocaat, kritik maçta Van Persie'yi ilk 11'e aldı.

RVP 12 YIL SONRA DE KUİP'TE

Van Persie, profesyonel kariyerine başladığı Feyenoord'un sahasına ilk kez resmi bir maçta rakip olarak çıktı.

Feyenoord formasıyla genç yaşta adını duyuran Van Persie, bu son maçını 2 Mayıs 2004'te oynamıştı. Van Persie, profesyonel olduğu sahada 12 yılı aşkın bir süre sonra bu sefer rakip olarak yer aldı.

LENS İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin bir diğer Hollandalı futbolcusu Lens, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez 11'de forma giydi.

Geride kalan hafta sonu ligde Beşiktaş derbisinde sadece 15 dakika oynayabilen Lens, fiziksel olarak hazır duruma geldi ve formayı kaptı.

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Akhisar Belediyespor'a karşı ilk 11'de oynayan Lens, 6 Kasım'daki bu müsabakanın ardından 1 ay sonra formasına kavuştu.

BOŞ KOLTUK KALMADI

Stat kapasitesinin sadece yarısı kadar satışa çıkartılan biletlerin tamamı satıldı.

Satışa sunulan yaklaşık 26 bin bilete yoğun ilgi gösteren Hollandalı futbolseverler, açık tribünlerin tamamını doldurdu.

Kapasitenin yarı yarıya düşürülmesi Fenerbahçeli taraftarları da etkiledi. Normalde Fenerbahçe taraftarları için ayrılan 2 bin 400 bilet de yarı yarıya düşürüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendileri için ayrılan biletlerin tamamını aldı. Yaklaşık 50 bin Türk'ün yaşadığı Rotterdam'da gurbetçi taraftarlar da maça ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan önce Kolombiya'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin çalışanları ve futbolcuları için saygı duruşu yapıldı.