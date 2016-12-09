Ertelenen maçı Genk kazandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'in deplasmanda Sassuolo'yu yenmesiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un son muhtemel rakibi Athletic Bilbao oldu.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Genk, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 yendi.
Yoğun sis nedeniyle dün akşam oynanamayan ve bugüne ertelenen maçta gülen taraf Belçika ekibi Genk oldu. İtalya'nın Reggio Emilia şehrindeki Citta del Tricolore Stadı'nda yapılan karşılaşmada Bryan Heynen'in 58. dakikada attığı golle Genk 1-0 öne geçti. 80. dakikada Leandro Trossard'ın fileleri havalandırmasıyla maç 2-0 Genk'in üstünlüğü ile tamamlandı.
Belçika temsilcisi Genk, Sassuolo'yu yenmesiyle grubu lider tamamlayarak seribaşı oldu. Grubu ikinci sırada bitiren İspanya'nın Athletic Bilbao takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un muhtemel rakipleri arasında yer aldı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:49
- Gökdeniz forma hediye etti
Toplam 2
Yorum
acg Helal olsun. Allah devamını getirsin. İnişallah hocalığında futbolculuğun gibi başarılı olur.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 30
Yorum
UA Daha evinizde Beşiktaş'ı yenemiyorsunuz.Nasıl Şampiyon olmayı düşünüyorsunuz: ))
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 7
Yorum
Nirvana Yıllardır renkli iki takımı kayıranlar namert oğlu namerttir . Beşiktaşın bir düzine ( en az ) şampiyonluğu çalındı .
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