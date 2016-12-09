Ertelenen maçı Genk kazandı

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Genk, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 yendi.

Yoğun sis nedeniyle dün akşam oynanamayan ve bugüne ertelenen maçta gülen taraf Belçika ekibi Genk oldu. İtalya'nın Reggio Emilia şehrindeki Citta del Tricolore Stadı'nda yapılan karşılaşmada Bryan Heynen'in 58. dakikada attığı golle Genk 1-0 öne geçti. 80. dakikada Leandro Trossard'ın fileleri havalandırmasıyla maç 2-0 Genk'in üstünlüğü ile tamamlandı.

Belçika temsilcisi Genk, Sassuolo'yu yenmesiyle grubu lider tamamlayarak seribaşı oldu. Grubu ikinci sırada bitiren İspanya'nın Athletic Bilbao takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un muhtemel rakipleri arasında yer aldı.