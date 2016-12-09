Advocaat'tan sürpriz çıkış!

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, kazandıklarını ancak iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını söyledi.

Grup maçları başlamadan önce Manchester United'ı favori olarak gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Haklısınız." cevabın veren Hollandalı teknik adam, "Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi. Oyun anlamında kendimizi geliştirmeliyiz. Maç içindeki performansımızdan mutsuzum. Bu grupta 6 maçta 4 galibiyet aldık. Oyuncularım grupta çok iyi performans sergiledi." diye konuştu.

Bu ayın kendileri için kritik olduğunu ve Avrupa Ligi'ne devam etmeyi garantilediklerini vurgulayan Advocaat, "Yıl sonuna kadar 3 haftamız var. Ay sonunda şampiyonluk yarışı içinde olacak mıyız, onu da göreceğiz." dedi.

Hollandalı teknik, "UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor musunuz?" sorusuna ise, "Herkes şu anda çok ileriye bakmaya başlamış. Şu anda tek bakmamız gereken nokta, önümüzdeki maç. Sezon sonu size nerede olduğumuzu söyleyebilirim. UEFA Avrupa Ligi'nde finali konuşmaya şimdiden başlamayalım. Ligde de 21 maçımız var. Sezon sonu ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz. Hedefimiz 3 kulvarda da ileri gidebilmek." cevabını verdi.

Advocaat, sezon başında kendisi için yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise, "Bunu umursamıyorum. Kazanırsanız iyisiniz, kaybederseniz kötü." diyerek sözlerini tamamladı.