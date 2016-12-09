Advocaat'tan sürpriz çıkış!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yenip grup lider olarak 2. tura çıkmalarına rağmen, oynadıkları futbolu eleştirdi. Advocaat: "Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi. UEFA Avrupa Ligi'nde finali konuşmaya şimdiden başlamayalım" dedi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, kazandıklarını ancak iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını söyledi.
Grup maçları başlamadan önce Manchester United'ı favori olarak gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Haklısınız." cevabın veren Hollandalı teknik adam, "Gerçekçi olmalıyız. Bu maçta iyi olduğumuz tek nokta, galip gelmemizdi. Oyun anlamında kendimizi geliştirmeliyiz. Maç içindeki performansımızdan mutsuzum. Bu grupta 6 maçta 4 galibiyet aldık. Oyuncularım grupta çok iyi performans sergiledi." diye konuştu.
Bu ayın kendileri için kritik olduğunu ve Avrupa Ligi'ne devam etmeyi garantilediklerini vurgulayan Advocaat, "Yıl sonuna kadar 3 haftamız var. Ay sonunda şampiyonluk yarışı içinde olacak mıyız, onu da göreceğiz." dedi.
Hollandalı teknik, "UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor musunuz?" sorusuna ise, "Herkes şu anda çok ileriye bakmaya başlamış. Şu anda tek bakmamız gereken nokta, önümüzdeki maç. Sezon sonu size nerede olduğumuzu söyleyebilirim. UEFA Avrupa Ligi'nde finali konuşmaya şimdiden başlamayalım. Ligde de 21 maçımız var. Sezon sonu ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz. Hedefimiz 3 kulvarda da ileri gidebilmek." cevabını verdi.
Advocaat, sezon başında kendisi için yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise, "Bunu umursamıyorum. Kazanırsanız iyisiniz, kaybederseniz kötü." diyerek sözlerini tamamladı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:58
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 10
Yorum
Fatih Yok abartmaya gerek yok adam harbi iyi güzel sakin gerektiği yerde kartları kullanarak maç yönetti... volkan şen kart olayında bile hakem haklı tamam yanlış karar ama pozisyonda abartacak birşey yok itiraza gerek yok.. bence herşey güzeldi hocanın dediği gibi futbol pek umut vermesede. şansımız da yanımız da idi. yani özetle güzel bir gece idi
- Avrupa'nın lideri muhteşem Osmanlı
Toplam 6
Yorum
ua5454 resit akcayı gs basında da görmek isterdim ama adamın kafası baska. hll olsun
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