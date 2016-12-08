 Zorya-M.United maçı öncesi kavga çıktı – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Zorya-M.United maçı öncesi kavga çıktı

    Zorya-M.United maçı öncesi kavga çıktı

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Zorya ile Manchester United arasında Ukrayna'da oynanan karşılaşma öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı.

    Odessa şehir merkezinden stada topluca yürüyüş gerçekleştiren her iki takımın taraftarları, karşılaştıkları kavşakta kavgaya başladı. Kavga esnasında taraftarların birbirlerine şişe ve metal eşya fırlatması nedeniyle yaralananlar oldu.

    Güvenlik güçlerinin aldığı önlem ile yüzlerce taraftar bir süre stada alınmadı.

    Ukrayna basınına göre, olayların ardından iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Manchester Unitedlı bir taraftarın ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Öte yandan Manchester United deplasmanda Zorya'yı 2-0 mağlup etti.


    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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