Zorya-M.United maçı öncesi kavga çıktı
UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Zorya ile Manchester United arasında Ukrayna'da oynanan karşılaşma öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı.
Odessa şehir merkezinden stada topluca yürüyüş gerçekleştiren her iki takımın taraftarları, karşılaştıkları kavşakta kavgaya başladı. Kavga esnasında taraftarların birbirlerine şişe ve metal eşya fırlatması nedeniyle yaralananlar oldu.
Güvenlik güçlerinin aldığı önlem ile yüzlerce taraftar bir süre stada alınmadı.
Ukrayna basınına göre, olayların ardından iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Manchester Unitedlı bir taraftarın ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Öte yandan Manchester United deplasmanda Zorya'yı 2-0 mağlup etti.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
- Kral Tanju!
Toplam 4
Yorum
senin kafada olan olduğu sürece.... bu böyle devam eder senin gibi milyonlarca 3-5 dolardan nolur diyolar halbuki gidip bozdursalar milyon dolarlar milyar dolarlar bile çıkar! sadece şu geri kafalı düşüncelerin artık bitmesi gerekiyo ha para benim sanae dersin tepe tepe harca hayrını gör kardeş derim!
- Fabri: Hırsız!..
Toplam 11
Yorum
işi bitti çok hata yaptı bu sene son senesi gönderilecek.timsah gözyaşlarını yemedik hezimetin sorumlusu
- Rebrov: "Kiev'de olanlara çok üzüldüm"
Toplam 3
Yorum
yarını var bugünün yarını var hesap günü gelince hesap sorulacaktır
Zorya-M.United maçı öncesi kavga çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.