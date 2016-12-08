Zorya-M.United maçı öncesi kavga çıktı

Odessa şehir merkezinden stada topluca yürüyüş gerçekleştiren her iki takımın taraftarları, karşılaştıkları kavşakta kavgaya başladı. Kavga esnasında taraftarların birbirlerine şişe ve metal eşya fırlatması nedeniyle yaralananlar oldu.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlem ile yüzlerce taraftar bir süre stada alınmadı.

Ukrayna basınına göre, olayların ardından iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Manchester Unitedlı bir taraftarın ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan Manchester United deplasmanda Zorya'yı 2-0 mağlup etti.