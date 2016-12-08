Osmanlıspor - Zürih | Canlı Anlatım

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa'da grubunda lider Osmanlı, Zürih'e yenilmezse turlayacak, mağlubiyette kulaklar diğer maçta beraberliğe kilitlenecek.

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan Başkent temsilcisi, Zürih'e kaybetmezse 2. tura yükselecek. Kazanırsa lider olarak tur atacak. Beraberlikte ise liderlik Villarreal-Steaua Bükreş maçının sonucuna göre netleşecek.

İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜNÜZ

Mor-sarılılar Zürih'e yenilirse de 2. Tur iddiası var. Villarreal-S.Bükreş maçı eşitlikle tamamlanırsa temsilcimiz, iki takıma karşı da ikili averajda üstün olduğu için alacağı her türlü sonuçta tarih yazacak.







İLK 11'LER



Osmanlıspor: Karcemarskas, Numan, Prochazka, Vrsajevic, Pinto, Mehmet Güven, Ndiaye, Delarge, Adam Maher, Regattin, Webo



Zürih: Vanins, Vinter, Alain Nef, Kukeli, Cavusevic, Bangura, Kecojevic, Brunner, Sarr, Rodriguez, Kay Voser