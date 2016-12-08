Osmanlıspor - Zürih | Canlı Anlatım
UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazan Osmanlıspor gruptaki son maçında Zürih'i ağırlıyor. Maç saat 19.00'da başladı.
Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa'da grubunda lider Osmanlı, Zürih'e yenilmezse turlayacak, mağlubiyette kulaklar diğer maçta beraberliğe kilitlenecek.
Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan Başkent temsilcisi, Zürih'e kaybetmezse 2. tura yükselecek. Kazanırsa lider olarak tur atacak. Beraberlikte ise liderlik Villarreal-Steaua Bükreş maçının sonucuna göre netleşecek.
İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜNÜZ
Mor-sarılılar Zürih'e yenilirse de 2. Tur iddiası var. Villarreal-S.Bükreş maçı eşitlikle tamamlanırsa temsilcimiz, iki takıma karşı da ikili averajda üstün olduğu için alacağı her türlü sonuçta tarih yazacak.
İLK 11'LER
Osmanlıspor: Karcemarskas, Numan, Prochazka, Vrsajevic, Pinto, Mehmet Güven, Ndiaye, Delarge, Adam Maher, Regattin, Webo
Zürih: Vanins, Vinter, Alain Nef, Kukeli, Cavusevic, Bangura, Kecojevic, Brunner, Sarr, Rodriguez, Kay Voser
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:03
- Aziz Yıldırım'a iyi haber!
Toplam 2
Yorum
OlmasadaOlur Şimdi TFF Beşiktaş'ımı destekliyor Fenerbahçeyimi? Adam tehtit ve hakaret ediyor herkezin gözü önünde birde afferim dercesine ceza yok!
- Kiev'de harap oldular
Toplam 2
Yorum
hattrick Hadi ordan Alman ligindede saysan adam gibi 4 takım sayarsın çokca , diğerleri hikaye sen almanyada yaşamaya devam et
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 17
Yorum
Prof..Dr. Aziz DİKER Tansiyonu düşen,şekeri yükselen, prostatı büyüyen,kalp ritmi bozulan her fani ;bunların "AZİZ YILDIRIM' ın bir oyunu" olarak topluma haykırmasına bir türlü anlam veremiyorum.. İyi ki ülkede bir Aziz YILDIRIM var..Ya olmasaydı ne olacaktı bu mızmızların hali ?
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